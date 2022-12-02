В Челябинске на «зебре» сбили двух подростков

В Челябинске водитель отечественного авто сбил двух подростков 16-ти лет, которые переходили дорогу по «зебре». Они получили травмы различной степени тяжести.

ДТП с участием подростков произошло на улице Мамина.

«Водитель автомобиля Лада Калина совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, переходящих проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате двое подростков, 2006 года рождения получили травмы», - рассказали в ГИБДД Челябинска.

Сотрудники ГИБДД просят водителей при гололеде быть более внимательными, соблюдать повышенную осторожность на проезжей части, не превышать скоростной режим. Немаловажным является и безопасное движение вблизи пешеходных переходов, образовательных организаций и остановок общественного транспорта.