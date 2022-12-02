02.12.2022
В Челябинске на «зебре» сбили двух подростков
02.12.2022
Южноуральцы реструктурировали задолженность по кредитам на шесть миллиардов рублей
02.12.2022
В Челябинске ГИБДД разбирается в инциденте с участием автоледи и школьницы
02.12.2022
Мультиформатный сквер в Металлургическом районе создадут за 27,7 миллиона рублей
02.12.2022
Следить за качеством проката сотрудникам ММК поможет автоматизированная система
02.12.2022
Владимир Богдановский представит Челябинску «Русскую Америку. Форт-Росс»
В Челябинске на «зебре» сбили двух подростков
02.12.2022
В Челябинске ГИБДД разбирается в инциденте с участием автоледи и школьницы
29.11.2022
В Миассе автоледи влетела в столб
26.11.2022
Смертельное ДТП на трассе в Сосновском районе
22.11.2022
Экс-чиновник администрации Челябинска просил не отправлять его в колонию
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022