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В Челябинске обладательница бесконтактной банковской карты лишилась своих сбережений

Происшествия
Сегодня, 11:15
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Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Челябинска задержали местного жителя, который нашел чужую банковскую карту. Он воспользовался тем, что ей можно расплачиваться в магазинах без введения ПИН-кода. Мужчина совершил покупки на сумму порядка 16 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В полицию Курчатовского отдела Челябинска обратилась 35-летняя жительница. Она рассказала стражам порядка, что потеряла банковскую карту. Обнаружив пропажу, она зашла через онлайн-сервис в личный кабинет, чтобы ее заблокировать. Однако, прочитав истории последних операций обнаружила, что с ее карты были списаны денежные средства в счет оплаты товаров в различных магазинах, покупки в которых она не совершала.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, оперуполномоченные отдела полиции «Курчатовский» установили и задержали ранее не судимого местного жителя. Полицейскими установлено, что подозреваемый, нашел банковскую карту потерпевшей, присвоил себе и расплачивался ею при совершении покупок. С банковского счета потерпевшей были похищены денежные средства в сумме более 16 000 рублей», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Начальник отдела уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску подполковник полиции Евгений Маркин напоминает, что при утере или краже банковской карты, с целью сохранности личных сбережений, необходимо незамедлительно обратиться в кредитное учреждение с заявлением о блокировки банковского счета, либо сделать это самостоятельно через онлайн-сервис в личном кабинете.

В случае несанкционированных списаний обращаться в полицию по телефонам дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску: 8 (351) 266-14-14, 265-02-00, 02, либо непосредственно в районный отдел полиции по месту совершения преступления.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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