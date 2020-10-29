В Челябинске ОМОН задержал сбытчика фальшивок

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту сбыта фальшивых пятитысячных купюр. Мошенник задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Следствием установлено, что ранее не судимый житель Челябинска приобрел у неустановленного лица поддельные денежные купюры номиналом 5 000 рублей и расплачивался ими в продовольственных магазинах.

«Органами предварительного следствия установлены 11 эпизодов противоправной деятельности подозреваемого, в ходе которых задержанный сбыл поддельные денежные купюры на общую сумму 55 тысяч рублей. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

В отношении сбытчика фальшивок из Челябинска возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Полицейские Челябинска пока не смогли установить, где и кого были куплены фальшивки.

Сотрудники полиции призывают горожан и сотрудников сферы торговли проявлять бдительность при обращении с денежными средствами.

В последнее время чаще всего фальшивомонетчики подделывают банкноты номиналом 5000 рублей. Среди выявленных фальшивых купюр данного номинала наиболее часто встречаются серии: «аб», «ам», «АК», «ах», «ба», «бв», «бм», «бт», «бь», «вм», «вс», «ма», «мв», «мх», «са», «сх», «хб», «хт», «хь», «эб», «эс».

Зачастую фальшивки сложно отличить от оригинала на глаз и большинство фактов выявляется только в банке при пересчете денежных средств.

Полицейские напоминают южноуральцам основные отличительные признаки поддельных купюр.

Фальшивка обычно склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания. В качестве самого надежного способа отличить банкноту Центрального банка Российской Федерации – это микроперфорация. При рассматривании подлинной купюры номиналом 5 000 рублей против источника света, вы увидите число «5000». Надпись должна быть выполнена абсолютно ровными едва заметными параллельными рядами микроотверстий, неосязаемыми на ощупь.

Металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит, как пунктир, и выполнена краской, а при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, поле на ощупь гладкое.

Кроме того, переливающийся герб Хабаровска не меняет свой цвет при разглядывании купюры под разными углами.

Также есть определенный порядок действий при выявлении фальшивых денежных знаков. Если вы обнаружили, что в ваших руках находится фальшивая банкнота, то ни в коем случае не пытайтесь от нее избавиться, так как за сбыт поддельных денежных знаков предусмотрена уголовная ответственность.

Ни в коем случае не пытайтесь возвращать купюру сбытчику. Необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев сбыта, о чем сразу же нужно сообщить сотрудникам полиции.