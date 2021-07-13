В Челябинске по подозрению в получении крупной взятки задержали замглавы областного ПФР

В Челябинске вчера вечером, 12 июля, полиция задержала с поличным заместителя начальника областного ПФР Александра Орехова. Ему инкриминируют взятку в размере более трех миллионов рублей.

Об этом сообщает следственное управление СКР по Челябинской области

Взятку Александр Орехов получил от представителя частного охранного предприятия за содействие в получении контрактов на охрану региональных отделений Пенсионного фонда.

Свою вину Орехов признал. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Взятка в особо крупном размере». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.