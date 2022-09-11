В Челябинске полицейские «накрыли» четыре нелегальных пункта приема металлолома

Сотрудники УМВД России по городу Челябинску пресекли незаконную деятельность четырех пунктов приема металлолома на улицах Танкистов, 1-ой Эльтонской, Енисейской и Автодорожной.

В отношении работников данных объектов стражи порядка составили административные протоколы по трем статьям КоАП РФ: 14.26, 14.1 и 8.2.

Полицейские напоминают, что за нелегальный оборот лома черного и цветного металла предусмотрена административная ответственность в виде штрафов: от 1 500 до 8 000 рублей - для физических лиц, от 3 000 до 10 000 рублей - для должностных лиц и от 30 000 рублей до 200 000 рублей - для юридических лиц с конфискацией предмета совершения административного правонарушения, металлического лома и отходов черных металлов.

Как отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, мероприятия по выявлению нелегально действующих пунктов приема металлолома, направленные на обеспечение имущественных прав граждан, правоохранители проводят на регулярной основе.

Работа по данному направлению продолжается и находится на постоянном контроле у руководства регионального полицейского главка.