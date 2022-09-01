01.09.2022
Народный фронт: Необходимо поднимать вопрос о закрытии аттракционов «Космической гонки» в Челябинске
01.09.2022
В Челябинске пожарные эвакуировали людей из горящего дома
01.09.2022
Упорства и веры в себя: будущих ракетостроителей посвятили в студенты ЮУрГУ
01.09.2022
Остроумная защитница: МегаФон предлагает своим абонентам услуги агента Евы
01.09.2022
Старый и беззубый Бег: челябинский зоопарк объяснил горожанам причины худобы орловского рысака
01.09.2022
Южноуральские студенты стали в два раза чаще брать образовательные кредиты
В Челябинске пожарные эвакуировали людей из горящего дома
30.08.2022
Молодой участковый из Челябинска спас человека на пожаре
19.06.2022
На птицефабрике под Челябинском случился большой пожар
17.05.2022
В Челябинске загорелось общежитие УралГУФКа, пожарные пришли на помощь студенткам
18.04.2022
В Аше горит деревообрабатывающий цех
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022
С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов
31.08.2022
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022
Подписан договор на проектирование и строительство метротрамвая в Челябинске
29.08.2022