В Челябинске пожарные эвакуировали людей из горящего дома

В Челябинске сегодня днем, первого сентября, случился пожар в пятиэтажном доме по адресу: улица Дегтярева, 46. К счастью, обошлось без пострадавших.

Очевидцы, обратившиеся к пожарным, рассказали о задымлении на верхних этажах жилого дома. Прибыв на место происшествия, огнеборцы эвакуировали четырех человек с помощью спаскомплектов. Еще 12 жильцов пятиэтажки сумели выйти на улицу самостоятельно.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, очаг возгорания был обнаружен на балконе квартиры на четвертом этаже. Специалисты ведомства ликвидировали горение.

На месте происшествия работало шесть единиц пожарной техники.