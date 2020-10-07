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В Челябинске продолжаются поборы в школах

Происшествия
Сегодня, 17:33
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Автор: 
Инна Шемаева

В прокуратуре Челябинской области продолжает работу «горячая линия» по приему обращений от родителей о незаконных сборах денег в школах и садиках.

В прокуратуре области продолжает работу «горячая линия» по приему обращений от граждан, в том числе анонимных, о незаконных сборах денежных средств с родителей воспитанников детских садов и учащихся школ.

За период работы горячей «линии» принято 47 обращений о принудительных сборах денежных средств, по каждому факту органами прокуратуры организованы проверки.

В некоторых случаях факты привлечения денежных средств родителей со стороны сотрудников образовательных учреждений и родительских комитетов нашли свое подтверждение. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Так, установлены факты принудительного сбора денежных средств школе №75 с родителей первоклассников, проживающих не на территории, закрепленной за образовательным учреждением.

С родителей детей, обучающихся в школе №152, требовали деньги на покупку принтера и учебников.

С родителей малышей, которые ходят в детский садик № 435 вымогали деньги на установку окон и ремонт.

По результатам проверок прокурорами руководителям образовательных организаций внесены представления.

Ранее мы писали о том, что в школе №71 с родителей собирали деньги на покупку саженцев для компенсационной посадки зеленых насаждений.

В школе №104 дети не были обеспечены учебниками по истории и литературе.

В связи с выявленными нарушениями главе города Челябинска Наталье Котовой, председателю комитета по делам образования Светлане Портье внесены представления об устранении законодательства об образовании. А в отношении директора школы № 71 возбуждено административное дело по статье «Самоуправство».

Напомним, с целью пресечения неправомерных действий должностных лиц образовательных организаций по сбору денежных средств с родителей учащихся, в прокуратуре области с 09:00 до 18:00 работает «горячая линия» по телефону: (351) 239-21-07, на которую можно сообщить о неправомерных действиях работников образовательных организаций.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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