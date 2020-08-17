Южноуральская прокуратура призывает родителей жаловаться на поборы в школах

В прокуратуре Челябинской области открыта «горячая линия» по проблемам принудительного сбора денежных средств с родителей обучающихся. Сотрудники надзорного ведомства будут реагировать на каждое сообщение о поборах.

С целью пресечения неправомерных действий должностных лиц образовательных организаций по сбору денежных средств с родителей учащихся, в прокуратуре области с 09:00 до 18:00 работает «горячая линия» по телефону: (351) 239-21-07, на которую можно сообщить о неправомерных действиях работников образовательных организаций. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в прокуратуру Челябинской области каждый год поступают жалобы от родителей школьников на поборы в образовательных учреждениях. Их заставляют финансировать расходы на содержание учебных зданий, «скидываться» на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса под видами добровольных пожертвований.

Так, в прошлом году, в Карабаше родителей заставляли оказывать материальную помощь школам. В одной из школы Красноармейского района библиотечный фонд не в полном объеме был обеспечен учебной литературой. Родителям приходилось сдавать деньги на покупку учебников. Такая же ситуация сложилась в школе №3 Кыштыма.

Ранее надзорное ведомство также выясняло, что в лицее №77 взнос составлял 12 тысяч рублей, в школе №76 – 15 тысяч рублей, в школе №23 – 50 тысяч рублей. Также ежегодно в школах платили взносы «на нужды школы». В школе №39 он составлял 1000 рублей, в лицее №77 – 6000 рублей, в гимназии №76 – 6000 рублей.