В Челябинске продолжаются поборы в школах и детских садах

В прокуратуре Челябинской области продолжает работу «горячая» линия по вопросам принудительного сбора денег с родителей школьников и детсадовцев. Как оказалось, поборы в образовательных организациях продолжаются.

За два месяца работы «горячей» линии принято 58 обращений от родителей о принудительных сборах денежных средств в школах и детских садах. По каждому факту органами прокуратуры организованы проверки. Многие факты нашли свое подтверждение.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, установлены факты принудительного сбора денег в детском саду № 477 Челябинска при зачислении детей.

Аналогичные факты выявлены в деятельности челябинской школы №24. Там родителей учеников первого класса требовали заплатить добровольный взнос при поступлении в школу. В 81-й школе Челябинска и 344-м детском саду с родителей требовали деньги на приобретение мебели, а в детском саду №322 - на приобретение постельного белья и замены линолеума.

Ранее прокуратурой был установлены факты принудительного сбора денежных средств в школе №75 с родителей первоклассников, проживающих не на территории, закрепленной за образовательным учреждением.

С родителей детей, обучающихся в школе №152, требовали деньги на покупку принтера и учебников.

Также агентство «Урал-пресс-информ» писало о том, что в школе №71 с родителей собирали деньги на покупку саженцев для компенсационной посадки зеленых насаждений. В отношении директора возбуждено административное дело по статье «Самоуправство».

В связи с выявленными нарушениями главе Челябинска Наталье Котовой, председателю комитета по делам образования Светлане Портье внесены представления об устранении законодательства об образовании.

Напомним, горячая линия в прокуратуре Челябинской области работает с девяти утра до шести вечера по номеру: (351) 239-21-07, куда можно пожаловаться на неправомерные действия работников образовательных организаций.