В Челябинске разбойники напали с битой на подростка

Полицейские задержали челябинцев, напавших с битой на подростка. Они забрали у него мобильный телефон, серебряное кольцо и цепочку. Сумма ущерба составила более 30 000 рублей.

Преступление совершили двое молодых людей возле одного из домов по Свердловскому проспекту.

«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении противоправного деяния были задержаны неработающие местные жители, один из которых ранее был судим. В ходе обыска по месту проживания задержанных изъята похищенная серебряная цепочка и деревянная бейсбольная бита. Остальное имущество злоумышленники реализовали, а вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Задержанные в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.