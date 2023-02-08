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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Что изменится в сфере ЖКХ с марта 2023 года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Именем известного российского актера и режиссера Сергея Пускепалиса названа улиц
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.02.2023

В Челябинске разбойники напали с битой на подростка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.02.2023

Молодых парней задержали в Челябинске с крупной партией героина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.02.2023

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07.02.2023

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Полиция Челябинска
нападение
разбой
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08.02.2023 10:56
Фото: УМВД России по городу Челябинску

В Челябинске разбойники напали с битой на подростка

Полицейские задержали челябинцев, напавших с битой на подростка. Они забрали у него мобильный телефон, серебряное кольцо и цепочку. Сумма ущерба составила более 30 000 рублей.

Преступление совершили двое молодых людей возле одного из домов по Свердловскому проспекту.

«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении противоправного деяния были задержаны неработающие местные жители, один из которых ранее был судим. В ходе обыска по месту проживания задержанных изъята похищенная серебряная цепочка и деревянная бейсбольная бита. Остальное имущество злоумышленники реализовали, а вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Задержанные в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Полиция Челябинска
нападение
разбой
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Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинской области полным ходом идет зимняя «перепись» хвостатых и крылатых жителей

03.02.2023 15:52

Первые выходные февраля в Челябинской области – ясные, с ночным морозом и туманами

03.02.2023 15:31

В феврале школу № 125 в Снежинске закроют на капремонт, который продлится год

03.02.2023 15:24

УФСБ пресекло канал незаконного сбыта мефедрона в Сосновском районе

03.02.2023 14:58

Жителей Троицка замучили скачки напряжения, проверку по жалобе горожан начал СК

03.02.2023 14:46

Потребители высоко оценивают широту продуктовой линейки ММК-МЕТИЗ

03.02.2023 14:43

СК проверит информацию о нападении бродячих собак на школьников Златоуста