21.06.2021
В Челябинске рецидивист напал в больнице на детского врача
21.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 22 июня
21.06.2021
Безруков: Информация об убийстве цапли и воронов в Каштакском бору не подтвердилась
21.06.2021
В Курчатовском районе подрядчикам грозит штраф за заросшие травой газоны
21.06.2021
ВТБ застрахует карты и счета клиентов от мошенничества
21.06.2021
В Челябинске появилось граффити с изображением российских спортсменов
В Челябинске рецидивист напал в больнице на детского врача
15.06.2021
Челябинский росгвардеец, убивший жену, отстранен от службы
08.06.2021
Военный суд Челябинского гарнизона приговорил росгвардейца за убийство отца в новогоднюю ночь
07.05.2021
В Челябинской области прошёл автопробег «Вахта памяти. Сыны Победы»
13.04.2021
Песня «Земля в иллюминаторе» прозвучала для пациентов детской больницы
Администрация Челябинска пока «замалчивает» мнение экспертов по реконструкции Комсомольского проспекта
21.06.2021
В понедельник - День летнего солнцестояния
20.06.2021
В воскресенье у православных большой праздник - День Святой Троицы
19.06.2021
В Челябинской области ковид отменяет Сабантуи
18.06.2021
В Челябинске возле пляжа на Шершнях может появиться второй пешеходный переход
17.06.2021