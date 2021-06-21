В Челябинске рецидивист напал в больнице на детского врача

В Челябинске задержан ранее неоднократно судимый мужчина, который подозревается в нанесении побоев детскому врачу-травматологу ГКБ № 9.

«Инцидент произошел утром 20 июня. Наряд группы задержания войск национальной гвардии получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в городской клинической больнице № 9. К прибывшим росгвардейцам обратился врач больницы, детский травматолог-ортопед», - сообщает пресс-служба Росгвардии.

По словам врача, у него произошёл конфликт с посетителем, после чего тот набросился на доктора и ударил его в челюсть.

Росгвардейцы задержали нападавшего. Им оказался 38-летний мужчина, ранее уже неоднократно судимый. Он передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.