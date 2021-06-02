В Челябинске ревнивец по ошибке спалил не тот джип

Полицейские Челябинска задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Гранд Чероки, совершенного в Металлургическом районе. Мужчина хотел спалить машину соперника из чувства ревности, но перепутал авто.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный на территории ГСК по улице Мира совершил поджог автомобиля.

«В ходе проведенных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска районного отдела полиции по горячим следам подозреваемый в противоправном деянии задержан. Им оказался неработающий ранее неоднократно судимый мужчина. Задержанный сознался, что поджег автомобиль соперника из чувства ревности, однако, как сообщили полицейские, машину он перепутал», - сообщили в региональном полицейском главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ревнивцу грозит до пяти лет лишения свободы.