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В Челябинске сбили школьника, перебегавшего дорогу на красный сигнал светофора

Происшествия
Сегодня, 10:24
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12-летний школьник из Челябинска получил серьезные травмы из-за игнорирования правил дорожного движения. Он перебегал проезжую часть на красный сигнал светофора и оказался под колесами иномарки.

Инцидент произошел вечером 29 сентября на улице Салавата Юлаева.

«57-летний водитель, управляя автомобилем Хундай Элантра совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 12 –летний мальчик получил телесные повреждения. В момент происшествия возвращался из школы домой с друзьями, без сопровождения взрослых», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

Госавтоинспекция Челябинска напоминает, что Водители должны выбирать скорость движения с учетом условий видимости, чтобы была возможность отреагировать на внезапное появление опасности на дороге. Превышение скорости движения недопустимо. При приближении к перекресткам и пешеходным необходимо заблаговременно снижать скорость. Особая осторожность требуется вблизи образовательных организаций, на дворовых территориях и на участках дорог, обозначенных знаком «Дети».
Пешеходы для улучшения своей видимости при неблагоприятных погодных условиях и в темное время суток должны позаботится о наличие световозвращающих элементов на одежде. Переходить дорогу необходимо по пешеходным переходам, посмотрев по сторонам, оценив расстояние до приближающихся транспортных средств. Убедитесь, что водитель видит Вас и пропускает.

 

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