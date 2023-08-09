В Челябинске скорая помощь столкнулась с грузовиком

В Челябинске автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с грузовиком. В результате ДТП никто не пострадал, сообщает Госавтоинспекция города.

Авария произошла в полдень среды, девятого августа, напротив дома №153 на улице Игуменка.

По предварительным данным, грузовой автомобиль марки «Сино», которым управлял 36-летний мужчина, столкнулся с машиной скорой медицинской помощи «Форд», за рулем которой был 51-летний водитель. В момент ДТП в скорой пациентов ни было.

«В результате ДТП пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения», - сообщили в городской Госавтоинспекции.