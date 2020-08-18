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В Челябинске сотрудник автомойки, помыв машину, решил погонять на чистом авто

Происшествия
Сегодня, 13:04
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Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Челябинска задержали сотрудника автомойки, который помыв машину клиента, решил, что имеет право покататься на ней по городу. Владелец автомобиля «Тойота RAV-4», стоимость которого составляет более миллиона рублей, вовремя забил тревогу.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», любитель покататься на чужих авто ранее было судим за кражу и угон машины.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полка дорожно-патрульной службы ГИБДД совместно с коллегами из отдела уголовного розыска Управления МВД России по Челябинску задержан подозреваемый. Возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью первой статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до пяти лет», - рассказала временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Автомобиль возвращен владельцу.

Полицейские рекомендуют автовладельцам не оставлять автотранспорт без присмотра на длительный период, особенно в ночное время и на неохраняемых парковках. Также, не оставляйте ключи в замке зажигания и ценные вещи в салоне машины. По возможности необходимо оборудовать свой автомобиль противоугонными устройствами и автомобильной сигнализацией. В случае совершения преступления следует необходимо незамедлительно обратиться в полицию с целью организации работы полицейских по задержанию подозреваемых и раскрытию преступлений по горячим следам. Прием заявлений осуществляется круглосуточно.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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