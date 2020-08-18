В Челябинске сотрудник автомойки, помыв машину, решил погонять на чистом авто

Полицейские Челябинска задержали сотрудника автомойки, который помыв машину клиента, решил, что имеет право покататься на ней по городу. Владелец автомобиля «Тойота RAV-4», стоимость которого составляет более миллиона рублей, вовремя забил тревогу.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», любитель покататься на чужих авто ранее было судим за кражу и угон машины.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полка дорожно-патрульной службы ГИБДД совместно с коллегами из отдела уголовного розыска Управления МВД России по Челябинску задержан подозреваемый. Возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью первой статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до пяти лет», - рассказала временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Автомобиль возвращен владельцу.

Полицейские рекомендуют автовладельцам не оставлять автотранспорт без присмотра на длительный период, особенно в ночное время и на неохраняемых парковках. Также, не оставляйте ключи в замке зажигания и ценные вещи в салоне машины. По возможности необходимо оборудовать свой автомобиль противоугонными устройствами и автомобильной сигнализацией. В случае совершения преступления следует необходимо незамедлительно обратиться в полицию с целью организации работы полицейских по задержанию подозреваемых и раскрытию преступлений по горячим следам. Прием заявлений осуществляется круглосуточно.