В Челябинске судят экс-директора волейбольного клуба «Динамо-Метар»

В Челябинске в суде Советского района на рассмотрении находятся уголовное дело в отношении экс-директора АНО «Волейбольный клуб Динамо-Метар» Владимира Пахомова. Ему вменяется хищение на сумму порядка 11 миллионов рублей. Речь идет о долгах по заработной плате и хищении денег, которые поступали от трансферта игроков.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель следственного отдела по Металлургическому району Челябинска Андрей Корольков, в отношении Владимира Пахомова в суд переданы уголовные дела на общую сумму причиненного ущерба на 11 миллионов рублей. 10,5 миллиона из них он уже возместил в добровольном порядке.

Сам экс-директор АНО «Волейбольный клуб Динамо-Метар» Владимир Пахомов свою вину не признает.

«Речь идет о получении лицензии на четырех игроков. Это Качан, Чурина, Стальяная…, а четвертую я не помню. Мы получили за них деньги. Но это меньше миллиона рублей. Все было потрачено на команду. 400 тысяч мы перевели клубу «Челябинка», остальные деньги тратились на заработную плату», - сообщил Владимир Пахомов.

Напомним, скандал вокруг женского волейбольного клуба «Динамо-Метар» разгорелся осенью 2019 года. Волейболисткам несколько месяцев задерживали зарплату. В связи с этим тогда еще главный спортивный чиновник региона Леонид Одер озвучил в прессе, что директор клуба Владимир Пахомов непрофессионально ведет финансовую деятельность, не соизмеряет финансовые возможности, определяя зарплату игрокам. В связи с этим Одер настоятельно рекомендовал директору клуба Владимиру Пахомову уволиться, что тот и сделал.

К делу Пахомова подключилась прокуратура. Было возбуждено уголовное дело по факту невыплату заработной платы. И вот снова уголовное дело, на этот раз силовиков интересуют махинации с деньгами, полученными от трансферта игроков.