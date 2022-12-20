Челябинские волейболистки впервые за 25 лет завоевали бронзу Кубка России

«Динамо-Метар» привез в Челябинск бронзу Кубка России. Последний раз челябинские волейболистки становились призёрами этого турнира в далеком 1997 году.

В Туле состоялся Финал четырех Кубка России по волейболу среди женских команд. В полуфинале «Динамо-Метар» встретилась с московским «Динамо». Команда приложила максимум усилий, но победа осталась за «Динамо» (Москва), которые по результатам Финала стали обладателями Кубка.

В матче за третье место соперниками Челябинска стали хозяева площадки ЖВК «Тулица». Поединок получился сложным и очень интересным. Исход матча решился на тай-брейке - 3:2 (25:16, 25:22, 17:25, 21:25, 15:7).

В новейшей истории бронза Кубка России — это серьезное достижение для челябинского волейбола. Еще до возвращения в Челябинск команду по телефону поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Третье место — это отличный результат! Я очень горд и счастлив, что у нас в этом году такая хорошая, сильная команда. У нас возрождается волейбол, мы это видим по полным трибунам на домашних матчах. Продолжайте в том же духе! Всего самого хорошего. Тренерскому штабу отдельные слова благодарности», - сказал губернатор.

«Динамо-Метар» продолжает свое выступление в регулярном чемпионате. Следующая игра для челябинских волейболисток состоится на выезде 24 декабря в Казани.