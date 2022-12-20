20.12.2022
Впервые за 30 лет: в Челябинской области актуализировали историю края для школ
20.12.2022
Челябинские волейболистки впервые за 25 лет завоевали бронзу Кубка России
20.12.2022
Челябинские власти не приняли работы по озеленению проспекта Комарова
20.12.2022
Экс-директор компании «Монтажник» отправлен в колонию
20.12.2022
С бизнес-миссией в Гомеле побывали промышленники Челябинской области
20.12.2022
Первая победа «Трактора» после паузы в регулярном чемпионате
Челябинские волейболистки впервые за 25 лет завоевали бронзу Кубка России
07.08.2021
Воспитанник челябинской школы волейбола завоевал серебряную медаль Олимпийских игр
20.05.2020
Директор волейбольного клуба «Динамо-Метар» избил пожилую женщину-охранника
28.02.2020
Челябинцев приглашают на «волейбольную» Масленницу
17.02.2020
Задолженность по зарплате перед волейболистками «Динамо-Метар» погашена
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022
Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке
17.12.2022
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
16.12.2022
Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России
15.12.2022