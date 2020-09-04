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В Челябинске три железнодорожника осуждены за взятки

Происшествия
Сегодня, 14:18
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Вынесен приговор в отношении троих жителей Челябинска, обвиняемых в совершении серии мошенничеств и коммерческих подкупов. Общая сумма ущерба, причиненная железнодорожному предприятию, превысила один миллион 200 тысяч рублей. Злоумышленники были задержаны сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте в марте 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, 37-летний экономист электровозоремонтного завода в период с 2018 по 2019 годы неоднократно получал незаконное денежное вознаграждение от учредителя коммерческой организации за заключение договоров и дополнительных соглашений на поставку товарно-материальных ценностей на завод по завышенной стоимости.

Экономиста железнодорожного предприятия, а также руководителя одной из коммерческих фирм Челябинска задержали оперативники ОЭБиПК во время передачи очередного денежного вознаграждения в размере 250 тысяч рублей.

Сотрудниками транспортной полиции также был установлен начальник одного из цехов электровозоремонтного завода, который получал незаконные денежные вознаграждения от экономиста предприятия за фиктивные поставки оборудования.

Более 10 томов многоэпизодного уголовного дела было направлено в суд, который, рассмотрев материалы дела, постановил обвинительный приговор троим обвиняемым и назначил им наказание в виде крупного штрафа в размере более 470 тысяч рублей и лишения свободы условно сроком в совокупности более 7 лет.

 

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Теги
взятка
ЮУ ЛУ МВД России на транспорте
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