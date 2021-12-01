01.12.2021
В Челябинске проводится проверка по факту выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы
01.12.2021
В Челябинске на перекрестке Коммуны и Энтузиастов установят модульный островок безопасности
01.12.2021
Все службы Челябинска вышли на борьбу с гололедом
01.12.2021
День челябинской гимназии №1 в Историческом музее Южного Урала
01.12.2021
Каждый второй россиянин - за референдум по введению QR-кодов
01.12.2021
В Челябинской области проходит акция «IT-донор»
В Челябинске в колодец, не имеющий крышки, провалились маленькие щенки
ГИБДД раскритиковала власти Челябинска за организацию дорожного движения на Комсомольском проспекте
30.11.2021
Большинство челябинцев против введения QR-кодов в общественном транспорте
29.11.2021
В Челябинске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»
28.11.2021
У православных начался Рождественский пост
28.11.2021
В Челябинске выросло число безработных
26.11.2021