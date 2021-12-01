В Челябинске в колодец, не имеющий крышки, провалились маленькие щенки

В Челябинске спасли щенков, провалившихся в колодец. Двое малышей находились на двухметровой глубине – крышка люка отсутствовала, и «подземелье» стало для четвероногих опасной для жизни ловушкой.

К счастью, история закончилась для щенят благополучно – благодаря неравнодушию людей. Так, днем 30-го ноября в ЕДДС-112 позвонил работник авторазбора, расположенного на Свердловском тракте. Мужчина рассказал, что в колодец упали двое щенков.

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Спасатели челябинской городской службы спасения прибыли по сигналу очевидца. Как сообщает управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Челябинска, в колодец спустился Родион Пряхин, которому удалось оперативно вытащить хвостатых малышей – по словам спасателя, в колодце не имелось ответвлений, поэтому он быстро обнаружил и достал из-под земли обоих щенков (Родиону даже не понадобилось специальных средств).

Спасенные четвероногие при падении не пострадали. Обрадованные счастливым финалом сотрудники авторазбора поблагодарили спасателей за их работу.