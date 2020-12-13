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В Челябинске вновь вспыхнула маршрутка

В субботу, 13 декабря, на северо-западе Челябинска загорелся ПАЗ. Это уже третий случай возгорания маршрутных автобусов за неделю.

Маршрутный ПАЗ загорелся в половине седьмого утра на пересечении улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта. В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области уточнили, что автобус двигался по маршруту №36.

«Загорелся моторный отсек, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Внутри машины был один водитель, без пассажиров».

Прибывшие пожарные ликвидировали огонь. На месте от МЧС задействовали две единицы техники и восемь человек.

Напомним, 5 декабря, в центре Челябинска полностью сгорел ПАЗ. Внутри были водитель и пассажиры, которым удалось эвакуироваться из машины. 8 декабря на проспекте Ленина вспыхнуло маршрутное такси без людей внутри.

Пожарами в маршрутках заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство потребовало от начальника полиции Челябинска проверить перевозчика, у которого вспыхнул ПАЗ с людьми. Кроме того, сотрудники пожарного надзора выясняют причины возгорания второго маршрутного такси, которое в момент происшествия находилось не на маршруте.