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В центре Челябинска снова загорелась маршрутка

В Челябинске на проспекте Ленина снова вспыхнуло маршрутное такси. Информации о пострадавших пока нет.

ЧП произошло на проспекте Ленина, 71. На ходу загорелось маршрутное такси. На месте работают сотрудники МЧС и пожарные.

В МЧС по Челябинской области прокомментировать ситуацию пообещали в ближайшее время.

За последние дни это уже второе возгорания маршрутного такси в Челябинске. Пятого декабря ПАЗ загорелся во время движения в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Красной. Внутри находились три пассажира и водитель. Они сразу выбежали из машины. Никто из них не пострадал.