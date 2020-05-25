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В Челябинске возбуждено еще одно уголовное дело о махинациях с пристроем к театру оперы и балета

Происшествия
Сегодня, 12:34
Автор: 
Инна Шемаева

По материалам прокурорской проверки в Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при строительстве здания вспомогательного назначения к театру оперы и балеты имени Глинки. Ущерб, причиненных бюджету региона, составляет порядка миллиона рублей.

В рамках прокурорской проверки было установлено, что в рамках исполнения государственного контракта в период с октября 2018 по апрель 2020 года по апрель 2020 года должностными лицами министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области и ОГКУ "Челябоблинвестрой приняты и оплачены фактически отсутствующая на объекте офисная мебель и невыполненные работы. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по правовому обеспечению Ольга Щербинина.

Региональному бюджету причинен ущерб на сумму более одного миллиона рублей.

По результатам проверки СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело по части первой статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Превышение должностных полномочий».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 14 мая 2020 года также по материалам прокурорской проверки по факту хищении бюджетных средств при строительстве вспомогательного здания к ОГБУК «Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени Глинки» было возбуждено другое уголовное дело – по части третьей статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество».

Напомним, в начале мая в Челябинске были также возбуждены уголовные дела по факту халатности должностных лиц при строительстве здания конгресс-холла. Сумма ущерба, причиненная бюджету региона, превысила семь миллионов рублей. Речь идет о долгострое на набережной реки Миасс. Объект начали возводить к саммитам ШОС и БРИКС, когда регионом руководил губернатор Борис Дубровский. Строительный контроль осуществляло ОГКУ «Челябоблинвестстрой», директор которого Алексей Абаимов был арестован по обвинению во взятке в 1,5 миллиона рублей от подрядчика строительства биатлонного центра в Златоусте. Вместе с Алексеем Абаимовым обвиняемой по делу о взятках при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте проходит заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяна Антонова. В настоящее время они оба находятся в СИЗО.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Челябинский театр оперы и балета
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