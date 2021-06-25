25.06.2021
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту гибели мотоциклиста, уходившего от погони
25.06.2021
Анонсы событий и мероприятия 26 и 27 июня
25.06.2021
Полицейские Челябинска спасли людей и кота на пожаре
25.06.2021
В Магнитогорске начались поборы с родителей первоклассников
25.06.2021
Гехт: Любые капризы и желания жителей поощряем и всячески поддерживаем
25.06.2021
В Челябинске на блогера, который пытался «зачистить» вокзал от цыганок, написали заявление в полицию
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту гибели мотоциклиста, уходившего от погони
Горожане предлагают чиновникам Челябинска лично сесть за руль ночью и протестировать «островки безопасности»
24.06.2021
Заставят ли студентов и абитуриентов в Челябинской области прививаться от ковида?
23.06.2021
Эксперт: «Островки безопасности» на Комсомольском проспекте появились без проекта
23.06.2021
В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали
22.06.2021
Только что уложенный асфальт в центре Челябинска подрядчик переделывает за свой счет
22.06.2021