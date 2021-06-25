В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту гибели мотоциклиста, уходившего от погони

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту гибели водителя мотоцикла, который, уходя от преследования экипажей ДПС, столкнулся с такси. От полученных травм он скончался на месте.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном полицейском главке, уголовное дело возбуждено по факту произошедшего ДТП по части третьей статьи 264 Уголовного кодекса РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, трагедия произошла поздно вечером 24 июня на Комсомольском проспекте. Мотоциклист не остановился на законные требования представителей ГИБДД и только увеличил скорость. В целях пресечения противоправного деяния стражами порядка было организовано преследование. Водителя мотоцикла по громкой связи предупреждали о необходимости остановиться. Это требования он продолжал игнорировать. А затем совершил столкновение со встречным авто.

Погибший мужчина был без прав на управление транспортным средством.