В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда на велосипедиста

В Челябинске возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 264 УК РФ по факту смертельного наезда на велосипедиста, ход расследования которого контролирует городская прокуратура.

Напомним, около 22 часов десятого июля 22-летняя автомобилистка за рулем иномарки «Киа Рио» ехала по Университетской набережной и сбила 23-летнего парня, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора на велосипеде. От полученных травм он погиб на месте.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, ДТП произошло в момент, когда девушка-водитель отвлеклась от управления автомобилем. Молодого человека она сбила около дома №52 по улице 40-летия Победы.

Уголовное дело возбуждено в следственном отделе по расследованию ДТП следственного управления УМВД России по городу Челябинску.