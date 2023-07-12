12.07.2023
Каталась на катамаране и исчезла: спасатели ведут поиски пропавшей на озере Тургояк женщины
12.07.2023
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда на велосипедиста
12.07.2023
В Златоусте состоится шестой всероссийский Бушуевский фестиваль
11.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 июля (18+)
11.07.2023
Ветеран Великой Отечественной войны отметил в Челябинске 95-летие
11.07.2023
Автодорогу Челябинск – Троицк полностью перекроют на 47 километре
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда на велосипедиста
11.07.2023
В Челябинске девушка-водитель на пешеходном переходе насмерть сбила молодого велосипедиста
10.07.2023
В Каслинском районе в столкновении с грузовиком погиб водитель ВАЗа, пассажир в больнице
09.07.2023
На трассе М-5 в Чебаркульском районе «Инфинити» насмерть сбила пешехода
07.07.2023
В Кунашакском районе «Мазда» врезалась в «Ладу», водитель которой погиб на месте
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023