11.07.2023
В Челябинске отключили светофоры на четырех перекрестках
11.07.2023
В Челябинске девушка-водитель на пешеходном переходе насмерть сбила молодого велосипедиста
10.07.2023
В челябинском Саду камней активно готовятся к высадке деревьев
10.07.2023
На проспекте Ленина в Челябинске уложили асфальт и готовятся к нанесению разметки
10.07.2023
В Челябинске полицейские вызвали бригаду скорой помощи неадекватной горожанке
10.07.2023
В Челябинске вводят ограничение движения по улице Косарева
В Челябинске девушка-водитель на пешеходном переходе насмерть сбила молодого велосипедиста
10.07.2023
В Каслинском районе в столкновении с грузовиком погиб водитель ВАЗа, пассажир в больнице
09.07.2023
На трассе М-5 в Чебаркульском районе «Инфинити» насмерть сбила пешехода
07.07.2023
В Кунашакском районе «Мазда» врезалась в «Ладу», водитель которой погиб на месте
05.07.2023
В Катав-Ивановском районе опрокинулся грузовик, водитель умер в больнице
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023