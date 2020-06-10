В Челябинске задержан серийный воришка велосипедов

Сотрудники полиции Челябинска 41-летнего мужчину, который почти в течении года воровал в городе велосипеды. Особым вкусом велопохититель не отличался. Брал все, что плохо было «припарковано» - в подъездах, на улице, возле торговых комплексов. Его добычей стали детские, подростковые, горные и шоссейные велосипеды. А также двухколесные MTB и BMX.

Серийный веловор был задержан сотрудниками отдела полиции «Северо-Западный». Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 41—летний местный житель.

«Злоумышленник в период с октября 2019 года по июнь текущего года тайно похитил более 20-ти велосипедов, оставленных владельцами в подсобных помещениях подъездов своих домов или без присмотра на улице на непродолжительное время. Общая сумма причиненного ущерба составила около 160 000 рублей», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Ворованные велосипеды мужчина продавал, а деньги тратил на еду. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

«Похищенные велосипеды злоумышленник сбыл, вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы» - рассказала начальник следственного управления УМВД России по городу Челябинску Жанна Карпушина.

Полицейские напоминают о необходимости проявления бдительности и соблюдения элементарных правил безопасности, соблюдения всех необходимых мер для сохранности своего имущества. Злоумышленники пользуются беспечностью граждан, которые оставляют свои двухколесные транспортные средства без присмотра на улице, у магазинов, во дворах и подъездах домов, не используя специальные противоугонные средства

Сотрудники полиции напоминают, что не следует оставлять свои транспортные средства в общедоступных местах без присмотра. Если же подобной ситуации не избежать, необходимо использовать противоугонный замок или надежный трос. Не лишним будет перед парковкой проверить наличие камер видеонаблюдения.

После покупки велосипеда сохраняйте паспорт транспортного средства и перепишите его серийный номер, а также сфотографировать велосипед, чтобы в случае необходимости передать снимок полицейским.

Бдительным стоит быть и при покупке велосипеда «с рук». Низкие цены и продажа «на улице» должны вызывать у каждого гражданина опасения. Не редки случаи, когда похищенные велосипеды стоимостью несколько тысяч, а иногда и несколько десятков тысяч рублей, продаются злоумышленниками за бесценок.

Если велосипед все же был похищен, необходимо обратиться в полицию по телефонам: 266-14-14, 265-02-00 и 02.

Заявления принимаются круглосуточно.