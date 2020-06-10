ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске задержан серийный воришка велосипедов

Происшествия
Сегодня, 12:08
Автор: 
Инна Шемаева

Сотрудники полиции Челябинска 41-летнего мужчину, который почти в течении года воровал в городе велосипеды. Особым вкусом велопохититель не отличался. Брал все, что плохо было «припарковано» - в подъездах, на улице, возле торговых комплексов.  Его добычей стали детские, подростковые, горные и шоссейные велосипеды. А также двухколесные MTB и BMX.
Серийный веловор был задержан сотрудниками отдела полиции «Северо-Западный». Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 41—летний местный житель.
«Злоумышленник в период с октября 2019 года по июнь текущего года тайно похитил более 20-ти велосипедов, оставленных владельцами в подсобных помещениях подъездов своих домов или без присмотра на улице на непродолжительное время. Общая сумма причиненного ущерба составила около 160 000 рублей», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Ворованные велосипеды мужчина продавал, а деньги тратил на еду. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
«Похищенные велосипеды злоумышленник сбыл, вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы» - рассказала начальник следственного управления УМВД России по городу Челябинску Жанна Карпушина.
Полицейские напоминают о необходимости проявления бдительности и соблюдения элементарных правил безопасности, соблюдения всех необходимых мер для сохранности своего имущества. Злоумышленники пользуются беспечностью граждан, которые оставляют свои двухколесные транспортные средства без присмотра на улице, у магазинов, во дворах и подъездах домов, не используя специальные противоугонные средства

Сотрудники полиции напоминают, что не следует оставлять свои транспортные средства в общедоступных местах без присмотра. Если же подобной ситуации не избежать, необходимо использовать противоугонный замок или надежный трос. Не лишним будет перед парковкой проверить наличие камер видеонаблюдения.
После покупки велосипеда сохраняйте паспорт транспортного средства и перепишите его серийный номер, а также сфотографировать велосипед, чтобы в случае необходимости передать снимок полицейским.

Бдительным стоит быть и при покупке велосипеда «с рук». Низкие цены и продажа «на улице» должны вызывать у каждого гражданина опасения. Не редки случаи, когда похищенные велосипеды стоимостью несколько тысяч, а иногда и несколько десятков тысяч рублей, продаются злоумышленниками за бесценок.
Если велосипед все же был похищен, необходимо обратиться в полицию по телефонам: 266-14-14, 265-02-00 и 02.
Заявления принимаются круглосуточно.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Происшествия
Вчера, 10:05
Полицейские Челябинска ищут сбежавших подростков
Происшествия
03.06.20 14:01
75-летняя челябинка лишилась 200 тысяч, поверив аферисту
Происшествия
03.06.20 10:13
В Челябинске задержан дебошир, который хотел загрызть и сожрать продавщицу
Происшествия
02.06.20 16:25
В Челябинске разбойник с топором напал на сотрудника павильона на АЗС
Вчера, 10:33
Огнеборцы Челябинска спасли два поселка от крупных пожаров
Вчера, 10:13
В Челябинскую область пытались завезти анаболики под видом запчастей для компьютеров
Вчера, 10:05
Полицейские Челябинска ищут сбежавших подростков
08.06.20 12:48
В Челябинске задержаны трое парней, совершавшие дерзкие ограбления салонов сотовой связи
05.06.20 18:06
Топ-менеджера «Уралавтодора» отправили в СИЗО
05.06.20 14:34
Подросток из Магнитогорска едва не погибла, пытаясь сделать селфи на крыше поезда
05.06.20 13:32
В Магнитогорске полицейские избили мужчину, который был без медицинской маски
05.06.20 12:25
Житель Южноуральска, хранивший труп убитой им женщины на балконе, отправился в колонию
05.06.20 11:44
Военнослужащего из Чебаркуля, избившего старшего по званию, приговорили к условному сроку
05.06.20 10:54
В Усть-Катаве пожилая женщина, пытаясь спасти свою козу с крутого склона горы, сама оказалась в западне
Общество
Сегодня, 13:02
С 15 июня в Челябинской области возобновят работу часть санаториев и детские спортшколы
Экономика
Сегодня, 10:25
Председателем Совета директоров ММК вновь избран Виктор Рашников
Новости
Сегодня, 12:10
Федерация
В России хотят наказывать злостных пьяниц лишением водительских прав
Сегодня, 11:49
Федерация
Минтруд разрешил увольнять россиян в ЧС
Сегодня, 11:20
Общество
В праздничные дни будут выставлены спасательные посты в национальных парках
Сегодня, 11:03
Общество
Ночью на М-5 в районе Миасса перекроют движение, а до 15 августа введут реверсивное движение
Сегодня, 11:01
Среда обитания
В подшефном учреждении озерского «Маяка» зацвел райский банан
Материалы рубрики
Вчера, 16:12
Происшествия
Челябинец предоставлял свою квартиру наркоманам для употребления «дури» за еду
Вчера, 14:35
Происшествия
На трассе Москва-Челябинск водитель после ДТП вылетел через лобовое стекло на дорогу
Вчера, 12:53
Происшествия
Наркоман из Коркино, устроивший ДТП под действием алкоголя, сел в колонию
Вчера, 11:56
Происшествия
За долги перед работниками и энергетиками в отношении руководителя ЖКХ возбуждено уголовное дело
Вчера, 11:54
Происшествия
Силовики провели обыски у лидера челябинских нацболов
Теги
УМВД по городу Челябинску
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика