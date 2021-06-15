В Челябинске закрыли недострой, на котором дети получили ожоги

В Челябинске прокуратура проверила факт получения травм двумя 13-летними подростками на недостроенном доме. В итоге охрану объекта усилили, а дыры в ограждении закрыли, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Первого мая два подростка пробрались на территорию недостроенного дома по адресу: Краснопольская площадка, 13. Там они облили оголенный провод водой и получили ожоги первой и второй степени. Детей госпитализировали в больницу.

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Сотрудники прокуратуры выяснили, что право на объект недостроя принадлежит Фонду «Защита прав участников долевого строительства в Челябинской области».

«Территория объекта частично не огорожена, возможен свободный доступ неограниченного количества лиц, в том числе несовершеннолетних», - рассказала Наталья Мамаева.

Вместе с тем, здания должны строить таким образом, чтобы не было угроз для жизни и здоровья людей. Однако собственник не обеспечил меры, которые бы препятствовали доступу людей на территорию объекта.

«По результатам проверки прокуратурой района директору Фонда «Защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области» внесено представление, в котором потребовано устранить нарушения требований федерального законодательства, - добавила Мамаева. - В результате принятых мер доступ посторонних лиц ограничен, закрыты ранее имевшиеся проемы в ограждении, усилена охрана объекта незавершенного строительства. Руководитель Управления строительства фонда Челябинской привлечен к дисциплинарной ответственности».