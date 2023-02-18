В челябинском лицее, в котором отравились школьники, проводится дезинфекция

В лицее №142 Челябинска продолжается проверка по жалобам родителей на пищевое отравление детей. В школе работают сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. Ситуация находится на личном контроле главы города Натальи Котовой.

По информации регионального минздрава, на сегодняшний день трое детей находятся в стационаре, получают необходимое лечение, их состояние удовлетворительное. Также врачи продолжают оказывать помощь тем, кто обращается в поликлинику с жалобами на рвоту и боль в животе.

Сегодня, 18 февраля, в учреждении работают специалисты Роспотребнадзора и представители прокуратуры. Собираются все необходимые в таких случаях пробы.

«Говорить о причинах произошедшего можно будет только после получения результатов лабораторных исследований. В настоящий момент, учитывая смешанную симптоматику у заболевших, однозначно ответить на этот вопрос невозможно», - сообщили в администрации Челябинска.

В учреждении проведена санитарная обработка помещений с применением дезинфицирующих средств. В течение выходных специализированной организацией будет проведена заключительная дезинфекция.