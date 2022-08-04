В Челябинской области чаще стали нарушать пенсионные права южноуральев

В прокуратуре Челябинской области подвели итоги заботы ведомства за первое полугодия 2022 года. Отмечен рост нарушений при реализации нацпроектов и увеличение количества обращений о нарушениях пенсионных прав.

Всего южноуральскими прокурорами за полгода выявлено свыше 32 тысяч нарушений законов, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено семь тысяч лиц, по материалам прокурорских проверок следователи и дознаватели возбудили 166 уголовных дел.

Всего в прокуратуру поступило 45,7 тысяч обращений граждан. После вмешательства прокуроров восстанавливались права граждан на доступность медицинской помощи, на обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями. Проведены проверки соответствия требованиям медицинского оборудования.

«Рост количества обращений о нарушении пенсионных прав потребовал проведение проверок в подразделениях Пенсионного фонда России. Пресечены факты бездействия при назначении пенсий, выплачена компенсация 160 жителям области на сумму 900 тысяч рублей», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Выявлены и пресечены нарушения закона при расходовании средств на покупку жилья детям - сиротам, обеспечение детей-инвалидов лекарствами, средствами реабилитации. Прокуроры добивались создания условий для доступа детей-инвалидов к больницам, школам и другим социальным объектам.

Защита трудовых прав граждан оставалась приоритетным направлением. В счет погашения долга работникам выплачено свыше 82 миллионов рублей.

«Вместе с тем, вызывает сложности процесс погашения долгов по зарплате на предприятиях – банкротах. Выявлено на 41% больше нарушений закона при выполнении национальных проектов, в следственные органы направлено два материала прокурорских проверок для решения вопроса о возбуждении уголовных дел», - добавила Наталья Мамаева.

С 30 тысяч квадратных аварийного жилья переселено 1,7 тысяч граждан. Восстановлены права почти тысяча дольщиков в девяти долгостроях. Однако эти вопросы остаются на контроле, учитывая тенденцию к росту аварийного жилого фонда и большое число людей по-прежнему не получивших свои квартиры в 35 объектах долевого строительства.

Прокурорами дана оценка эффективности работы местных властей при решении проблем, связанных с подготовкой к пожароопасному периоду, переработкой производственных и бытовых отходов. В результате этой работы в ряде городов и сел оборудованы площадки для накопления отходов, ликвидированы несанкционированные свалки.

Больше выявлено нарушений и преступлений коррупционного характера, половина преступлений в этой сфере связана со взяточничеством.

Криминогенная обстановка в регионе характеризуется ростом преступности на три процента, в том числе убийств, мошенничеств, угонов автотранспорта, преступлений в общественных местах, судимыми лицами.

Принятые вместе с правоохранительными органами шаги позволили снизить количество изнасилований, краж, грабежей, разбоев, поджогов, фактов причинения тяжкого вреда здоровью. Раскрываемость преступлений составила 56,6 %.