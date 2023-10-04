04.10.2023
УФСБ перекрыло в Челябинской области каналы сбыта героина и мефедрона
04.10.2023
Михаил Скоков встретился с выпускниками вузов системы МВД
04.10.2023
В Челябинске пройдет концерт инклюзивного творчества
04.10.2023
В Троицке хозяин спал, пока гости его обворовывали
04.10.2023
Перекал печи в бане привел к пожару в частном доме Копейска, вся семья спаслась
04.10.2023
На Таганае снова зацвела брусника
В Челябинской области досрочно прекращены полномочия депутатов-мошенников
02.08.2017
Депутата Карталинского района за кражу плит приговорили к 350 часам исправительных работ
18.05.2016
«Здоровая ферма»: как выводились деньги через челябинский агрохолдинг депутата Госдумы
12.05.2016
Полиция Челябинска возбудила дело о мошенничестве «Уральской мясной компании» депутата Госдумы Олега Колесникова – повестку ему вручили в прямом эфире
08.04.2016
В суд отправлено дело депутата, обвиняемого в мошенничестве на 46 миллионов
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
02.10.2023
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023