В Челябинской области досрочно прекращены полномочия депутатов-мошенников

В Челябинской области по требованию прокурора прекращены полномочия двух депутатов Кунашакского муниципального района – Ирины Закировой и Рината Рахматуллина, оба они - медики.

Как выяснила при проверке исполнения законодательства о противодействии коррупции прокуратура района, 31 июля этого года Кунашакский райсуд признал обоих депутатов виновными в мошенничестве при получении выплат (часть третья статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат»). Приговор в отношении депутатов районного Собрания депутатов вступил в законную силу 16 августа 2023 года.

«Согласно требованиям федерального законодательства, полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда», - отмечает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

В связи с этим районный прокурор в адрес председателя Собрания депутатов Кунашакского муниципального района внес соответствующее представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

«Решением Собрания депутатов полномочия депутатов прекращены досрочно», - уточняют в прокуратуре региона.