В Челябинской области фермер пытался обмануть минсельхоз

В Сосновском районе (Челябинская область) глава крестьянского хозяйства подозревается в покушении на мошенничество при получении субсидии от министерства сельского хозяйства региона. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, подозреваемый, являясь главой крестьянского (фермерского) хозяйства, предоставил в министерство сельского хозяйства Челябинской области для выплаты субсидии по областной целевой программе фиктивные документы о якобы понесенных расходах в сумме более 360 тысяч рублей на приобретение дизельного топлива для проведения агротехнических работ. Преступные действия подозреваемого не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам. Об этом сообщили в СКР по Челябинской области.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.