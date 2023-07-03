03.07.2023
В Челябинской области от бешенства погибли восемь домашних животных
03.07.2023
В Челябинской области открыта еще одна сельская спортивная площадка
03.07.2023
Коллекцию традиционного свадебного костюма увидят посетители этнофестиваля «Аркаим»
03.07.2023
Верующим вернули старинный Духосошествиеский храм в селе Теренкуль
03.07.2023
Челябинские ориентировщики завоевали восемь золотых медалей
03.07.2023
«Этот город станет здоровым»: в мэрии Челябинска обсудили новый способ заботы о горожанах
В Челябинской области от бешенства погибли восемь домашних животных
29.06.2023
Жителя Нязепетровского района и его питомца покусала бешеная собака
11.04.2023
Село в Красноармейском районе признано неблагополучным по бешенству
20.03.2023
Челябинцев приглашают бесплатно привить от бешенства домашних питомцев
16.03.2023
В Челябинской области от бешенства погибли дикая лиса и домашняя кошка
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023
Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года
01.07.2023
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023
Среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе Челябинска превысила норму в 2,6 раза
30.06.2023
На Южный Урал возвращается жара
29.06.2023