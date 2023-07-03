В Челябинской области от бешенства погибли восемь домашних животных

В Челябинской области от бешенства с начала этого года погибли восемь домашних питомцев: три собаки и пять кошек.

Общее число жертв смертельного вируса в 2023 году составило 16 четвероногих (за период с первого января по 30 июня): бешенство погубило четырех собак, шесть кошек, пять лис и одну енотовидную собаку.

Как рассказала пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, бешенство фиксировалось в Еткульском (один случай), Красноармейском (один), Октябрьском (три), Сосновском (два), Увельском (два), Коркинском (один) районах и городах Еманжелинске (два случая), Южноуральске (один) и Челябинске (три).

По словам Татьяны Нахтигаль, в июне было зарегистрировано два случая бешенства – у кошки в Южноуральске и собаки в Челябинске (Тракторозаводский район).

Населенные пункты, где были выявлены заболевшие или погибшие животные, объявлялись неблагополучными. По распоряжению правительства Челябинской области в них устанавливался карантин и проводился комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.

В 2022 году в Челябинской области зафиксировано 60 случаев заболевания животных бешенством, в 2021 году - 70 случаев бешенства, в 2020 году - 69 случаев.

Пик заболеваемости в Челябинской области пришелся на 2010 и 2013 годы, когда было зафиксировано 210 и 227 случаев бешенства соответственно. В 2011 и 2012 годах выявлено 148 и 145 случаев бешенства. Самый низкий показатель пришелся на 2016 и 2017 годы, когда от бешенства пало 31 и 45 животных соответственно. В остальные годы (2014, 2015, 2018, 2019, 2020) на Южном Урале выявлялось около 70 случаев смертельного вируса у четвероногих.