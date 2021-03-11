В Челябинской области спасатели километр несли по сугробам пострадавшего в ДТП

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В Челябинской области спасатели километр несли по сугробам пострадавшего в ДТП

В Челябинской области спасателям из-за сильных переметов пришлось километр нести на носилках раненного в ДТП водителя. Сильное кровотечение требовало срочной госпитализации пострадавшего.

Как сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службе Челябинской области, авария произошла на автодороге Карталы – поселок Сухореченский. Во время сильного снегопада, плохой видимости и переметов там столкнулись машины ВАЗ-2110 и Renault Kaptur.

Очевидцы еще до прибытия спасателей вытащили водителя ВАЗа из машины, а фельдшер поселка Сухореченский во время метели оказала пострадавшему первую помощь. Но мужчине требовалась госпитализация из-за сильного кровотечения и множественных ранений.

«Спасатели Локомотивного отряда, прибыв на место происшествия, произвели разведку места ДТП, отключили сильно искрившие аккумуляторы в разбитых автомобилях и на носилках, через перемёты эвакуировали раненого до машины скорой медицинской помощи, которая из-за сугробов остановилась в километре от места ДТП», - рассказали в пресс-центре ППС.

Из-за метели дорога, на которой произошла авария, сузилась до одной полосы. Там застряли 10 машин.

«При помощи самих водителей, лопат и подоспевшего на помощь трактора весь транспорт освободили из снежного плена. Ни один автомобиль не был оставлен на дороге, всех развернули в Карталы пережидать непогоду в более безопасном месте», - подытожили в Поисково-спасательной службе региона.

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области