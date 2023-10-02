В Челябинской области в выходные водители насмерть сбили двух пешеходов

В Челябинской области в минувшие выходные водители насмерть сбили двух пешеходов.

Первая трагедия произошла около половины десятого вечера субботы, 30 сентября. На десятом километре автодороги Южноуральск - Магнитогорск водитель 1988 года рождения на «Газели» совершил наезд на молодого человека 1996 года рождения, двигавшегося в попутном направлении в сторону Южноуральска. Парень погиб на месте.

В воскресенье, первого октября, в половину второго ночи на втором километре автодороги Шершни – Северный девушка 2002 года рождения за рулем «Лады Гранты» также сбила пешехода, двигавшегося по проезжей части в попутном направлении в сторону Челябинска. Пешеходом была женщина лет 45-ти, которая от полученных травм погибла на месте происшествия. Личность жертвы смертельного наезда на тот момент была не установлена.

Как отмечают в региональной Госавтоинспекции, в обоих случаях пешеходы двигались с нарушением правил дорожного движения. На их одежде отсутствовали световозвращающие элементы.