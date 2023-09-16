В Челябинской области ВАЗ вылетел с трассы и опрокинулся, водитель и пассажир погибли

В Челябинской области сегодня ночью, 16 сентября, автомобиль ВАЗ-2113 вылетел с трассы и опрокинулся.

Водитель 1970 года рождения и его пассажир, личность которого на момент аварии была не установлена, погибли на месте.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, смертельная авария произошла в четвертом часу ночи на автодороге Черновское-Устиново. Водитель был нетрезв. На изгибе дороги он не справился с управлением – машина выехала за пределы проезжей части и перевернулась.