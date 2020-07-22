В Челябинской области взрывотехники уничтожили бесхозный авиаснаряд

В Красноармейском районе (Челябинская область) взрывотехники ОМОН Росгвардии утилизировали артиллерийский снаряд, найденный местным жителем на берегу реки.

В Управление Росгвардии региона поступила информация о том, что житель Красноармейского района неподалеку от берега реки Миасс увидел предмет, внешне похожий на боеприпас. На место незамедлительно выехала группа разминирования ОМОН Росгвардии.

В ходе осмотра взрывотехники установили, что находкой является 122-мм артиллерийский снаряд со взрывателем и, несмотря на состояние сильной коррозии, он может представлять опасность. После специальной подготовки взрывотехники Росгвардии эвакуировали найденный боеприпас в безопасное место и уничтожили.