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В Челябинской области взрывотехники уничтожили бесхозный авиаснаряд

Происшествия
22.07.20 23:18

В Красноармейском районе (Челябинская область) взрывотехники ОМОН Росгвардии утилизировали артиллерийский снаряд, найденный местным жителем на берегу реки. 

В Управление Росгвардии региона поступила информация о том, что житель Красноармейского района неподалеку от берега реки Миасс увидел предмет, внешне похожий на боеприпас. На место незамедлительно выехала группа разминирования ОМОН Росгвардии. 

В ходе осмотра взрывотехники установили, что находкой является 122-мм артиллерийский снаряд со взрывателем и, несмотря на состояние сильной коррозии, он может представлять опасность. После специальной подготовки взрывотехники Росгвардии эвакуировали найденный боеприпас в безопасное место и уничтожили. 

 

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