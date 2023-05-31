В Челябинской области за сутки ликвидировано пять лесных пожаров

В Челябинской области за минувшие сутки, 30 мая, ликвидировано пять лесных пожаров.

Как сообщает ГУ лесами региона, возгорания произошли в Каштакском бору (на территории 0,3 гектара) и в четырех лесничествах: Кунашакском (24 гектара), Кыштымском (0,06 гектара), Чебаркульском (0,02 гектара), Миасском (три гектара).

Общая площадь пожаров составила 26,38 гектара.

Сегодня, 31 мая, локализован пожар на территории Красноармейского лесничества на площади 0,4 гектара.

«Оперативность обнаружения и тушения лесных пожаров остается на высоком уровне», - отметили в главном управлении лесами Челябинской области.

Напомним, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, введенный 12 апреля.