В Челябинскую область пришел птичий грипп

Фото: Управление Россельхознадзора по Курганской и Челябинской областям

В Челябинской области обнаружен очаг птичьего гриппа – 23-го августа в региональный Россельхознадзор обратились жители села Халитово Кунашакского района, пожаловавшись на падеж гусей.

Исследования взятых проб показали, что крылатых убил птичий грипп. По предварительным подсчетам, пало 80 птиц. Все они относятся к молодняку 2022 года рождения, сообщила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Курганской и Челябинской областям Татьяна Нахтигаль.

По ее словам, в очаге установлены границы угрожаемой зоны. Предполагаемый источник возбудителя инфекции – дикая водоплавающая птица, которая в настоящее время улетает на зимовку в теплые края и останавливается для отдыха на местных озерах.

В субботу, 26-го августа, должностные лица Россельхознадзора провели выездное обследование прибережной территории озера Тахталым, которое прилегает к селу Халитово. Во время обследования обнаружен труп еще одного павшего домашнего гуся.

Накануне, 29 августа, при участии должностных лиц территориального управлении Россельхознадзора было проведено внеочередное заседание штаба по координации проведения мероприятий по предупреждению возникновения и ликвидации заразных болезней, общих для человека и животных. На место выехала рабочая группа по эпизоотическому расследованию.

В этот же день был подписан приказ минсельхоза Челябинской области «Об утверждении плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага гриппа птиц и предотвращению распространения возбудителя», согласно которому утвержден план проведения эпизоотических мероприятий.

В настоящее время устанавливается точное количество павших птиц и поголовья птицы, проживающей в населенном пункте.

Население предупреждено об ограничительных мероприятиях. В частности, о запрете свободного выгула птицы во избежание инфицирования здоровой.