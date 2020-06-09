В Челябинскую область пытались завезти анаболики под видом запчастей для компьютеров
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Челябинской области не допустили ввоз на территорию региона крупной партии анаболических препаратов. Их злоумышленники пытались провезти под видом запчастей для компьютеров.
В пункте пропуска Бугристое в ходе осмотра грузового транспортного средства при проверке сборного груза перевозимых почтовых отправлений обнаружена крупная партия анаболических препаратов. Согласно сопроводительным документам груз представлял собой запасные части для компьютерной техники.
Как сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Челябинской области, на самом деле это были запрещенные анаболики. Всего было изъято 307 капсул с жидкостью по 10 миллилитров каждая, 19190 препаратов в виде таблеток и 581 ампула. Всего 63 наименования продукции иностранного производства.
По предварительным оценкам выявленные препараты могут содержать сильнодействующие вещества, входящие в список запрещенных к свободному обращению на территории РФ. Груз передан сотрудникам полиции для проведения экспертизы.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.