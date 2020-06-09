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В Челябинскую область пытались завезти анаболики под видом запчастей для компьютеров

Происшествия
Сегодня, 10:13

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Челябинской области не допустили ввоз на территорию региона крупной партии анаболических препаратов. Их злоумышленники пытались провезти под видом запчастей для компьютеров.

В пункте пропуска Бугристое в ходе осмотра грузового транспортного средства при проверке сборного груза перевозимых почтовых отправлений обнаружена крупная партия анаболических препаратов. Согласно сопроводительным документам груз представлял собой запасные части для компьютерной техники.

Как сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Челябинской области, на самом деле это были запрещенные анаболики. Всего было изъято 307 капсул с жидкостью по 10 миллилитров каждая, 19190 препаратов в виде таблеток и 581 ампула. Всего 63 наименования продукции иностранного производства.

По предварительным оценкам выявленные препараты могут содержать сильнодействующие вещества, входящие в список запрещенных к свободному обращению на территории РФ. Груз передан сотрудникам полиции для проведения экспертизы.

 

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