В Чесме на пожаре погибли мужчина и женщина

В селе Чесма (Челябинская область) вечером седьмого мая на пожаре погибли два человека.

Трагедия произошла на улице Свердлова. При тушении жилого дома и бани огнеборцы обнаружили тела мужчины и женщины.

Причина пожара устанавливается. В пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили, что погибшая женщина – 1971 года рождения, мужчина – 1964 года рождения.