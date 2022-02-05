05.02.2022
СК возбудил уголовное дело по факту смерти трехлетней девочки в Еманжелинском районе
05.02.2022
Сомнолог Руслан Исаев: Хроническая бессонница увеличивает риск развития Альцгеймера
05.02.2022
В Озерске в ночном пожаре погибли три человека, пострадала беременная женщина
05.02.2022
В Еманжелинском районе при пожаре погибла трехлетняя девочка
04.02.2022
Челябинский зоопарк закрыл зал приматов на карантин
04.02.2022
ВТБ запускает автомобильный суперсервис
В Еманжелинском районе при пожаре погибла трехлетняя девочка
05.02.2022
СК возбудил уголовное дело по факту смерти трехлетней девочки в Еманжелинском районе
28.01.2022
Бастрыкин взял на контроль расследование уголовных дел, связанных с гибелью ребенка в Южноуральске
28.01.2022
В Южноуральске на пожаре погиб трехлетний мальчик
В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ
03.02.2022
Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов
02.02.2022
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022