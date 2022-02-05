В Еманжелинском районе при пожаре погибла трехлетняя девочка

Пожар унес жизнь ребенка в Еманжелинском районе (Челябинская область). Погибшей малышке было всего три года.

Еще одна девочка (ей 11 месяцев) экстренно госпитализирована в медицинское учреждение с отравлением продуктами горения.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном многоквартирном доме в поселке Зауральский, по улице 1-й Квартал, поступило огнеборцам вечером четвертого февраля.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, причину пожара и обстоятельства трагедии предстоит установить сотрудникам отделения дознания и специалистам испытательной пожарной лаборатории. С родственниками организована работа психолога.