13.10.2022
Народный фронт приобрел для челябинских бойцов тепловизор и портативные зарядники
13.10.2022
Челябинск принял участие в параде городов трудовой доблести в Ульяновске
13.10.2022
Челябинец «заказал» бывшую сожительницу
13.10.2022
В Калининском районе Челябинска сгорела остановка
13.10.2022
Челябинские врачи применяют к больным с одышкой «тройную» спирометрию
13.10.2022
Корреспондент ИА «Урал-пресс-информ» может стать военкором СВО
В Калининском районе Челябинска сгорела остановка
Павильон на перекрестке Горького и проспекта Победы выгорел полностью
16.09.2022
В Челябинске из-за возгорания кабеля эвакуировали жильцов многоэтажки
09.09.2022
В Златоусте тлеющая сигарета оставила без жилья три семьи
09.09.2022
На АЗС в Челябинской области произошло возгорание паров топлива
01.09.2022
В Челябинске пожарные эвакуировали людей из горящего дома
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022