В Калининском районе Челябинска сгорела остановка

В Калининском районе Челябинска этой ночью, 13 октября, полностью выгорел остановочный комплекса на пересечении улицы Горького и проспекта Победы.

По данным мэрии, причины ночного пожара еще выясняют, пока они неизвестны.

Стражи порядка ведут следственные мероприятия. В этот период трогать и перемещать изрядно обгоревшую конструкцию нельзя. Когда правоохранительные органы закончат расследование, сгоревший остановочный павильон заменят.

В пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области пояснили, что сигнал о пожаре поступил в 00.26. Пожарный расчет прибыл на место спустя три минуты и в течение двух минут (в 00.31) ликвидировал открытое горение.

Огонь успел уничтожить обшивку киоску и отделку остановочного комплекса. При пожаре никто не пострадал.

С пламенем боролись семь человек и две единицы техники.