13.12.2022
В Карталах украли оборудование для розлива пива
13.12.2022
За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 104, умерло двое
13.12.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов продлен до 21 декабря
13.12.2022
Рентгенохирургу кардиоцентра в Челябинске присвоено звание заслуженного врача РФ
13.12.2022
Профсоюзный форум работников образования в Челябинске выступил за повышение зарплат
13.12.2022
Я аж вспотел: известный челябинский пивовар Илья Ройтенберг совершил полет на ТУ-154
В Карталах украли оборудование для розлива пива
12.12.2022
Главный южноуральский полицейский уехал на Кавказ
09.12.2022
Половина коррупционных преступлений в Челябинской области - взятки
08.12.2022
Скоков: Нужны передвижные лаборатории для выявления пьяных водителей
08.12.2022
В Челябинской области заблокированы сотни сайтов для борьбы с наркотрафиком
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022