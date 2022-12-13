В Карталах украли оборудование для розлива пива

Одна из сетевых компаний, ведущая деятельность в Карталах (Челябинская область) узнала имя похитителя оборудования для разлива пива. Его установили полицейские, оперативно раскрывшие преступление.

Злоумышленником оказался сотрудник магазина, ранее не замеченный в противоправных деяниях.

«Карталинец, зная о том, что данное оборудование ранее убрали из торгового зала в подсобное помещение, и будучи уверенным в том, что магазину оно больше не понадобится, похитил его и продал», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Подозреваемому инкриминируют кражу, он дал подписку о невыезде. Сумма ущерба сетевой компании определена в 40 000 рублей.

