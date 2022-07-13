В Кусе трое лодырей дали взятку представителю мэрии

В Кусе (Челябинская область) трое приговоренных к обязательным работам мужчин, не желая трудиться на благо общества, дали взятку должностному лицу – руководителю структурного подразделения городской администрации.

Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области в ходе проведенных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, в даче взяток подозреваются мужчины 1969, 1981 и 1991 годов рождения. Двоих из них суд приговорил к обязательным работам за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, третьего – за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

«Контроль за выполнением определенной работы, а также ежедневный первичный табельный учет посещения отбывающих наказание граждан осуществляется структурным подразделением местной администрации», - отмечают в полицейском главке Челябинской области.

Не желая отбывать наказание в виде обязательных работ, подозреваемые передали более 50-ти тысяч рублей должностному лицу за внесение заведомо ложных сведений в первичный табель учета рабочего времени и сведений об отбытии ими наказания. Незаконные денежные вознаграждения передавались путем банковских переводов.

По материалам сотрудников полиции следственным органом СК России по Челябинской области в отношении всех троих кусинцев возбуждены уголовные дела по части третьей статьи 291 УК РФ «Дача взятки». Им может грозить до восьми лет лишения свободы.

Отметим, уголовное дело, возбужденное по факту взятки в отношении представителя администрации Кусы, в настоящее время находится на рассмотрении в суде.