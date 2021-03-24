В Златоусте открылась еще одна библиотека нового поколения

В среду состоится прощание с профессором ЮУрГУ Игорем Баевым

Анонсы событий и мероприятий на 24 марта

Бизнесмен из Челябинска, подозреваемый в махинациях с землей, два месяца проведет в СИЗО

В Кыштыме ревнивый мужчина до смерти избил возлюбленную

«МРОТ мне в рот»: участники акции «Жизнь на минималках» записали клип

Жизнь на минималках

Жизнь на минималках

ФАП в Большевике до сих пор не начал работать, несмотря на поручение губернатора

Средняя зарплата за январь в Челябинской области выросла на 0,3%

В Кыштыме ревнивый мужчина до смерти избил возлюбленную

В Кыштыме (Челябинская область) городской суд отправил 27-летнего мужчину за избиение возлюбленной в колонию строгого режима. Девушка скончалась от травмы головы.

«В суде установлено, что 27-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в декабре 2019 года по месту своего проживания в ходе ссоры на почве ревности избил свою сожительницу, после чего продолжил распивать спиртное», - рассказала обстоятельства произошедшего старший помощник прокурора Наталья Мамаева.

Ревнивого мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

С учетом позиции гособвинителя Кыштымский суд приговорил мужчину к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Суд также удовлетворил иск родственницы умершей девушки о возмещении морального вреда.