В Кыштыме ревнивый мужчина до смерти избил возлюбленную

В Кыштыме (Челябинская область) городской суд отправил 27-летнего мужчину за избиение возлюбленной в колонию строгого режима. Девушка скончалась от травмы головы.
«В суде установлено, что 27-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в декабре 2019 года по месту своего проживания в ходе ссоры на почве ревности избил свою сожительницу, после чего продолжил распивать спиртное», - рассказала обстоятельства произошедшего старший помощник прокурора Наталья Мамаева.
Ревнивого мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
С учетом позиции гособвинителя Кыштымский суд приговорил мужчину к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима.
Суд также удовлетворил иск родственницы умершей девушки о возмещении морального вреда.