В Магнитогорске информацию о пострадавшем от схода снега малыше проверяет прокуратура

В Магнитогорске (Челябинская область) прокуратура Ленинского района проверяет информацию о пострадавшем в результате схода снега малыше 2021 года рождения.

Установлено, что 27 февраля на женщину и ее полуторогодовалого ребенка, которого она несла на руках, упал снег с наледью с козырька балкона четвертого этажа многоквартирного дома №9 по улице Октябрьской.

«В результате ребенок получил травму головы и был госпитализирован в лечебное учреждение», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома.

«По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратурой поставлен на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом СУ СК России по Челябинской области», - отметила Наталья Мамаева.

Информация о пострадавшем ребенка сегодня, первого марта, появилась в группе «Черное/Белое Магнитогорск» в ВКонтакте. Автор поста обратился к магнитогорцам с просьбой просмотреть записи регистраторов, сообщив, что малыш получил серьезные травмы, и поделиться имеющейся информацией о случившемся.