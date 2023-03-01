01.03.2023
В Челябинске при уборке снег повредили пандус, жители недовольны
01.03.2023
В Магнитогорске информацию о пострадавшем от схода снега малыше проверяет прокуратура
01.03.2023
Проверка систем оповещения в Челябинской области прошла по-тихому
01.03.2023
В Челябинске определили места, куда нельзя возвращать животных с бирками
01.03.2023
Народная фотостудия Челябинска «Каменный пояс» отпразднует сорокалетие
01.03.2023
Любимец Челябинска Малыш окончательно пробудился в первый день весны
В Магнитогорске информацию о пострадавшем от схода снега малыше проверяет прокуратура
27.02.2023
По требованию прокурора уволен вице-мэр Миасса, обвиняемый в получении взятки
27.02.2023
Сбил с ног: в Еманжелинске хозяйка пса заплатит 300 тысяч рублей пенсионеру за сломанное бедро
14.02.2023
Оштрафовали челябинца, инсценировавшего для приставов угон машины
14.02.2023
Брала деньги: сотрудницу агрофирмы «Ариант» отправили под домашний арест
На сигвее? По новым правилам!
01.03.2023
В Чурилово закрыли единственную детскую поликлинику
28.02.2023
Снежный заряд на трассе М-5 в Ашинском районе парализовал движение автомобилей
28.02.2023
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023