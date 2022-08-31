В Магнитогорске ловят обезьяну, к ситуации подключилась полиция

По Магнитогорску (Челябинская область) сегодня, 31-го августа, бегает обезьяна.

Как пишет сообщество «Подслушано Магнитогорск» в ВКонтакте, животное очень напугано, растеряно и оттого может быть агрессивно. В паблике сообщается, что дети бегали за обезьяной и гоняли ее. На видео снято, как маленький примат едва не набросился на дружелюбно настроенную собаку - вероятно, от страха. Около часа назад обезьянку видели бегущей в сторону поселка Крылово (улица Комарова) - так пишет данная группа. До этого она бегала в районе крытого рынка.

К ситуации подключилась полиция.

«В связи с тем, что в настоящее время в Магнитогорске проводятся мероприятия по установлению местонахождения потенциально опасного животного, обращаемся к горожанам с просьбой: если вам известно, где находится обезьяна, незамедлительно сообщите об этом в полицию. Не предпринимайте попыток поймать животное самостоятельно. Телефоны дежурных частей территориальных отделов полиции: 23-58-02, 23-58-85, 20-02-85, 40-17-72, 49-87-02», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.