24.11.2021
В Златоусте открылся Центр амбулаторной онкологической помощи для лечения по полису ОМС
24.11.2021
Новое назначение в министерстве общественной безопасности Челябинской области, Светлана Клименок
24.11.2021
Центральный райсуд Челябинска заново рассмотрит дело анархистов Сафоновой и Цибуковского
24.11.2021
В Магнитогорске начальник подразделения райотдела полиции задержан по подозрению в вымогательстве взятки
24.11.2021
Инновационные решения региональных предприятий могут получить финансовую поддержку ОАО «РЖД»
24.11.2021
Юная челябинка представит родной регион на всероссийском конкурсе красоты «Мисс Останкино»
В Магнитогорске начальник подразделения райотдела полиции задержан по подозрению в вымогательстве взятки
Текслер раскритиковал «плохишей» вакцинации от ковида
23.11.2021
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
23.11.2021
Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексируют на 8,6%
22.11.2021
На пути к чуриловской школе открыты опасные для детей «порталы в другой мир»
19.11.2021
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021