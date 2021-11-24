В Магнитогорске начальник подразделения райотдела полиции задержан по подозрению в вымогательстве взятки

В Магнитогорске (Челябинская область) начальник структурного подразделения райотдела полиции и его подчиненный подозреваются в вымогательстве взятки.

Как сообщает региональное следственное управление СК России, в отношении стражей порядка возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б, в» части пятой статьи 290 УК РФ.

По версии следствия, в ноябре текущего года подозреваемые вымогали у жителя Магнитки взятку в сумме 1,3 миллиона рублей за непривлечение его к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 137 УК РФ (незаконное собирание сведений о частной жизни).

После передачи подозреваемым части требуемой суммы в размере полумиллиона рублей мужчина обратился с заявлением в следственные органы.

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области и управления собственной безопасности регионального полицейского главка.