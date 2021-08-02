В Магнитогорске поддельная справка об отсутствии COVID-19 привела иностранца на скамью подсудимых

В Магнитогорске (Челябинская область) закончено следствие по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью пятой статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Из материалов дела следует, что иностранный гражданин в целях оформления вида на жительство в Российской Федерации предъявил в отделе по вопросам миграции УМВД медицинскую справку об отсутствии COVID-19. В ходе проверки документов полицейскими установлено, что фактически ПЦР-тест и необходимые анализы иностранец не проходил. Об этом сообщили в региональном полицейском главке.

На период следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В соответствии с законодательством задержанному может грозить до шести месяцев ареста.

Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установления лиц, организовавших изготовление и реализацию подложных справок.

Сотрудники полиции обращаются к жителям и гостям Южного Урала и напоминают, что в случае подделки и сбыта подложных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, сертификатов (справок) с результатами ПЦР-теста, справок о медицинском отводе от прививки наступает ответственность в соответствии с законодательством.