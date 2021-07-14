В Магнитогорске полицейские пресекли продажу фальшивых антиковидных справок

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники ОЭБ и ПК городского Управления внутренних дел пресекли попытки продажи фиктивной справки об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией. Приобретали справки иностранные граждане, решив оформить разрешительные документы для нахождения на территории России.

«Чтобы получить в короткие сроки вышеуказанную справку, они обратились к неизвестному, который скрыл от обратившихся информацию о том, что не имеет полномочий выдавать справки, предоставил им за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей фиктивную справку о прохождении исследования на COVID-19», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Подозреваемым оказался магнитогорец, 1979 года рождения, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

В следственной части СУ УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 (Мошенничество). Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Это не первый случай возбуждения уголовного дела в Магнитогорске по фальшивым антиковидным справкам. Ранее шесть иностранцев при обращении за оформлением патентов на осуществление трудовой деятельности и вида на жительство в Российской Федерации предъявили медицинские справки об отсутствии COVID-19. В ходе проверки документов установлено, что фактически ПЦР-тест и необходимые анализы иностранцы не проходили и не сдавали.

Полицейские предупреждают об ответственности за подделку и сбыт поддельных сертификатов о вакцинации от новой короновирусной инфекции, сертификатов (справок) с результатами ПЦР-теста, справок о медицинском отводе от прививки и призывают граждан воздержаться от их приобретения и использования.