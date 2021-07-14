В Магнитогорске полицейские пресекли продажу фальшивых антиковидных справок

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Прокуратура Челябинска объявила предостережение председателю комитета дорожного хозяйства админис
14.07.2021

Строительство набережной в Челябинске застопорилось на культурном слое
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске вчера, 13 июля, прошли обыски у управляющего региональным отделение ПФР Викт
14.07.2021

В Челябинске прошли обыски у главы регионального ПФР
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Орджоникидзевском районном суде города Магнитогорска Челябинской области в минувший понедельник
14.07.2021

В Магнитогорске за неуплату алиментов судят отца девочки Киры, которую он хочет разлучить с любимым старшим братом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
За несколько дней на сайт проекта «Велосреда Челябинска» горожане прислали больше сотни своих иде
14.07.2021

Челябинцы активно участвуют в разработке велоинфраструктуры города
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новый начальник управления транспорта Челябинска Андрей Якимов, назначенный на эту должность букв
Транспорт
Транспорт
14.07.2021

Новый начальник управления транспорта Челябинска «пошел в народ»
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.07.2021

Челябинские экоактивисты приглашают горожан на уборку на Голубом карьере
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.07.2021

В Магнитогорске полицейские пресекли продажу фальшивых антиковидных справок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.07.2021

Магнитогорская библиотека обзавелась влиятельным попечителем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.07.2021

В Магнитогорске семилетний мальчик оказался пригвожден к забору ржавым прутом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.07.2021

В Магнитогорске хранятся уникальные издания

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.07.2021

В Златоусте благодаря поддержке Текслера отремонтируют одну из самых проблемных дорог
ГУВД по Челябинской области
мошенничество
антиковидные справки
Происшествия
14.07.2021 17:24

В Магнитогорске полицейские пресекли продажу фальшивых антиковидных справок

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники ОЭБ и ПК городского Управления внутренних дел пресекли попытки продажи фиктивной справки об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией. Приобретали справки иностранные граждане, решив оформить разрешительные документы для нахождения на территории России.

«Чтобы получить в короткие сроки вышеуказанную справку, они обратились к неизвестному, который скрыл от обратившихся информацию о том, что не имеет полномочий выдавать справки, предоставил им за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей фиктивную справку о прохождении исследования на COVID-19», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Подозреваемым оказался магнитогорец, 1979 года рождения, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

В следственной части СУ УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 (Мошенничество). Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Это не первый случай возбуждения уголовного дела в Магнитогорске по фальшивым антиковидным справкам. Ранее шесть иностранцев при обращении за оформлением патентов на осуществление трудовой деятельности и вида на жительство в Российской Федерации предъявили медицинские справки об отсутствии COVID-19. В ходе проверки документов установлено, что фактически ПЦР-тест и необходимые анализы иностранцы не проходили и не сдавали.

Полицейские предупреждают об ответственности за подделку и сбыт поддельных сертификатов о вакцинации от новой короновирусной инфекции, сертификатов (справок) с результатами ПЦР-теста, справок о медицинском отводе от прививки и призывают граждан воздержаться от их приобретения и использования.

Автор: Екатерина Михайлова
ГУВД по Челябинской области
мошенничество
антиковидные справки
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Прокуратура Челябинска объявила предостережение председателю комитета дорожного хозяйства админис
14.07.2021

Строительство набережной в Челябинске застопорилось на культурном слое
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске вчера, 13 июля, прошли обыски у управляющего региональным отделение ПФР Викт
14.07.2021

В Челябинске прошли обыски у главы регионального ПФР
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Орджоникидзевском районном суде города Магнитогорска Челябинской области в минувший понедельник
14.07.2021

В Магнитогорске за неуплату алиментов судят отца девочки Киры, которую он хочет разлучить с любимым старшим братом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
За несколько дней на сайт проекта «Велосреда Челябинска» горожане прислали больше сотни своих иде
14.07.2021

Челябинцы активно участвуют в разработке велоинфраструктуры города
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новый начальник управления транспорта Челябинска Андрей Якимов, назначенный на эту должность букв
Транспорт
Транспорт
14.07.2021

Новый начальник управления транспорта Челябинска «пошел в народ»
ГУВД по Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.06.2021

В Челябинской области ликвидировано преступное сообщество
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.05.2021

Южноуральская полиция: Не существует «безопасных» счетов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.11.2017

В Челябинске завели уголовное дело на фирму, близкую к спикеру гордумы Станиславу Мошарову
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская
Экономика

Группа ММК объявила о росте выплавки чугуна и стали

14.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Родители школьников в возрасте от шести до 18 лет получат единовременную выплату к началу нового
Федерация

Родители школьников и будущих первоклассников получат по 10 тысяч к новому учебному году

13.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области продолжается сбор помощи жителям Карталинского и Нагайбакского районов, чьё
Общество

В Челябинской области продолжается сбор помощи пострадавшим от лесных пожаров

12.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Подрядчик в рамках гарантийных обязательств исправил свои «косяки» на стеле «Челябинск», установл
Общество

Подрядчик исправил свои «косяки» на стеле «Челябинск»

12.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске остро не хватает доступных теннисных кортов и данный вид спорта находится в удручающ
Спорт

Челябинцы обратились к Текслеру с просьбой сделать теннис доступным

09.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Происшествия

В Карталинском районе эвакуируют людей, на место пожаров едет Текслер

09.07.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

14.07.2021 17:42

Челябинские экоактивисты приглашают горожан на уборку на Голубом карьере

14.07.2021 17:36

Строительство набережной в Челябинске застопорилось на культурном слое

14.07.2021 17:24

В Магнитогорске полицейские пресекли продажу фальшивых антиковидных справок

14.07.2021 17:23

Магнитогорская библиотека обзавелась влиятельным попечителем

14.07.2021 17:20

В Магнитогорске семилетний мальчик оказался пригвожден к забору ржавым прутом

14.07.2021 17:15

В Челябинске прошли обыски у главы регионального ПФР

14.07.2021 17:07

В Магнитогорске за неуплату алиментов судят отца девочки Киры, которую он хочет разлучить с любимым старшим братом

14.07.2021 16:57

В Магнитогорске хранятся уникальные издания

14.07.2021 16:56

Челябинцы активно участвуют в разработке велоинфраструктуры города

14.07.2021 16:53

В Златоусте благодаря поддержке Текслера отремонтируют одну из самых проблемных дорог

14.07.2021 16:17

Новый начальник управления транспорта Челябинска «пошел в народ»

14.07.2021 15:48

Жители Муслюмово обнаружили новую свалку отходов птицефабрики

14.07.2021 15:46

Дышать станет легче: Лихачев заявил о несомненной пользе для людей «Экомонитора»

14.07.2021 15:44

Южноуральцам разъяснили нюансы единовременной выплаты на детей от 6 до 18 лет

14.07.2021 14:27

Новые трамваи Челябинска украсит уникальный паттерн

14.07.2021 14:12

Группа ММК объявила о росте выплавки чугуна и стали

14.07.2021 13:08

Геймеры Челябинской области снова сразятся в кибертурнире «За Танкоград»

14.07.2021 12:51

Женщина-водитель пойдет под суд за применение насилия в отношении сотрудников ГИБДД

14.07.2021 12:05

В Челябинске водитель погрузчика спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

14.07.2021 12:01

В России намерены добавить плавающим ставкам по кредитам фиксации

14.07.2021 11:44

“С Талибаном нужно считаться”: в МИД рассказали о встрече с талибами из Афганистана

14.07.2021 11:37

Дезинфекция-вариант защиты от пандемии

14.07.2021 11:36

В Челябинской области за сутки выявлено 283 случая ковида

14.07.2021 11:25

Как получить подарки Сбера при оформлении выплаты на детей от государства

14.07.2021 11:16

Пожарные спасли жизнь женщины и ее собаки Сонечки

14.07.2021 10:49

Миасский автозавод «УРАЛ» приглашает на работу

14.07.2021 10:48

Еткульский район активно благоустраивается

14.07.2021 10:39

Врач-терапевт назвала главные правила безопасного отдыха во время пандемии

14.07.2021 10:29

Два вуза Челябинска вошли в рейтинг вузов России 2021 года России по уровню зарплат выпускников

14.07.2021 10:08

Спасатели Челябинской области пришли на помощь двум пожилым женщинам

14.07.2021 10:07

Дети, которым не удалось отдохнуть в Нагайбакском районе, вылетели к Черному морю

14.07.2021 09:41

В пригороде Троицка утонул рыбак

14.07.2021 09:39

В Челябинской области создается ещё один индустриальный парк

14.07.2021 09:25

В Челябинске восстанавливают внешние элементы фасадных часов на здании Арбитражного суда

13.07.2021 19:40

Челябинский областной суд изменил приговор лидеру «СТОП ГОКа» Василию Московцу

13.07.2021 19:06

Огнеупорщик – уникальная профессия сильных парней

13.07.2021 18:32

В Челябинске пройдет кастинг на конкурс «Мисс Офис-2021»

13.07.2021 17:58

В Челябинске облагородят дворец культуры ЧЗМК и создадут рядом с ним сквер

13.07.2021 17:58

В Челябинской области лесные пожары изменили сроки проведения Парижского полумарафона

13.07.2021 17:42

В среду в Челябинской области не жарко и без осадков

13.07.2021 17:35

Арбитражный суд подтвердил нарушения ГУФСИН при выполнении работ в парке «Алое поле»

13.07.2021 17:28

Анонсы событий и мероприятий на 14 июля

13.07.2021 17:22

В Челябинской области еще одно отделение перепрофилируют под ковидную базу

13.07.2021 16:47

Хитрость не удалась: в Копейске женщина попыталась взять кредит с подделанным паспортом

13.07.2021 16:23

Первые два новых трамвая прибыли в Челябинск

13.07.2021 16:16

В Златоусте многодневный потоп сделал общежитие похожим на аквариум

13.07.2021 15:11

Минздрав рассказал о состоянии пассажиров скорой, попавшей в ДТП в Челябинске

13.07.2021 14:34

В центре Челябинска в результате аварии перевернулась скорая

13.07.2021 14:29

Почти 450 южноуральцев, пострадавших от лесных пожаров, получили единовременную матпомощь

13.07.2021 14:06

В Карталинском районе уточнено число уничтоженных огнем домов и площадь лесов

13.07.2021 13:50

В Челябинской области справились с крупными природными пожарами

13.07.2021 13:48

В Челябинске в этом году для маленьких горожан построят десять садиков

13.07.2021 13:03

С 1 сентября изменятся правила выплаты больничного по уходу за ребенком до восьми лет

13.07.2021 12:55

В Челябинске прошла всероссийская акция «Зелёный двор»

13.07.2021 12:29

В челябинском зоопарке рысята познакомились со своим отцом Персеем. Событие запечатлели на видео

13.07.2021 12:15

В 2021 году РМК высадила свыше 108 тысяч деревьев и цветов в рамках проекта «Озеленим наш дом»

13.07.2021 12:13

В Челябинске по подозрению в получении крупной взятки задержали замглавы областного ПФР

13.07.2021 12:10

Челябинские общественники попросили птицефабрику перестать гадить

13.07.2021 12:02

В Челябинской области за сутки ковид оборвал жизни 14 человек

13.07.2021 11:23

В Челябинске задержали вандала, разбившего экран умной опоры

13.07.2021 11:18

Челябинские фотографы помогли сборной России завоевать еще один Кубок мира FIAP

13.07.2021 11:02

Родители школьников и будущих первоклассников получат по 10 тысяч к новому учебному году

13.07.2021 10:57

Для Челябинска закупят 150 низкопольных автобусов

13.07.2021 10:46

Челябинск станет удобным для велосипедистов

13.07.2021 10:30

Жители Челябинской области попались на попытке «слить» секретную информацию иностранным спецслужбам

13.07.2021 10:02

Челябинский областной онкоцентр возглавил Дмитрий Ростовцев

13.07.2021 09:50

С 1 сентября кураторы групп в техникумах и колледжах будут получать доплаты

13.07.2021 09:42

Задумчивый лось «Зигальги» угодил в фотоловушку

13.07.2021 09:29

Дети, чей отдых в лагере Нагайбакского района прервали пожары, готовятся к поездке на Черное море

13.07.2021 09:20

В Челябинске спасатели подняли со дна Голубого карьера тело утонувшего парня

12.07.2021 20:38

Виктор Рашников сообщил о возобновлении работы горячего комплекса MMK Metalurji в Турции

12.07.2021 20:19

В Челябинске подрядчик срывает сроки строительства двух новых улиц на северо-западе

12.07.2021 19:44

«Фотофест-2021» завершился. Первые впечатления и итоги

12.07.2021 17:51

Виталий Безруков: Памятникам природы, пострадавшим от пожаров, помогут восстановиться

12.07.2021 17:37

Анонсы событий и мероприятий на 13 июля

12.07.2021 17:33

Вторник в Челябинской области – без осадков и с ветром

12.07.2021 17:24

В суде по городскому бору Челябинска появилась интрига: что ответит Минприроды?

12.07.2021 17:00

Спасателям пришлось эвакуировать спортсменов с озера Тургояк

12.07.2021 16:42

В Челябинской области продолжается сбор помощи пострадавшим от лесных пожаров

12.07.2021 16:39

В Челябинской области убийце отменили приговор

12.07.2021 16:33

Челябинская область полностью выполнила весенний призыв 2021 года

12.07.2021 15:46

В выходные в воздухе Челябинска выявлено превышение по сероводороду и РМ

12.07.2021 15:36

Под Челябинском задержан поджигатель «Газели»

12.07.2021 15:18

На сегодня 295 южноуральцев, пострадавших от лесных пожаров, написали заявление на выплату помощи

12.07.2021 15:13

У новой старой остановки в челябинском Чурилово наконец-то появилась крыша

12.07.2021 14:51

В Челябинске снесут аварийные дома

12.07.2021 14:03

На юге Челябинской области продолжается работа по ликвидации крупных ландшафтных пожаров

12.07.2021 13:45

Сбер подвел итоги «Иннопром-2021»

12.07.2021 13:42

В Челябинске число безработных уменьшилось на 315 человек

12.07.2021 13:36

МегаФон будет развивать свою сеть в содружестве с тремя серьезными компаниями

12.07.2021 13:28

Избирком заверил списки трех партий на довыборах в Заксобрание Челябинской области

12.07.2021 13:14

В Челябинской области в поле нашли боевой снаряд XIX века

12.07.2021 13:08

Сегодня в полночь заканчивается период выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы

12.07.2021 13:04

В Златоусте разрушается общежитие, власти расселяют жильцов

12.07.2021 12:52

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» модернизирует очистные сооружения

12.07.2021 12:46

Глава Челябинска Наталья Котова потребовала усилить контроль за ношением масок

12.07.2021 12:35

Челябинские чиновники отчитались о ситуации с зачислением малышей «Ньютона» в первые классы

12.07.2021 12:17

Челябинские журналисты сплавились по реке Ай и убрали за туристами

12.07.2021 11:51

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 69 тысяч

12.07.2021 11:42

В сентябре в Челябинской области стартует «гаражная амнистия»